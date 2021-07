Tunned õhtul magama minnes tülpimust eesootava tööpäeva suhtes? Niimoodi toimides saad olulise muudatuse teha

Lisaks müügiassistendi ametile teen peale tööd 180-kraadise pöörde ning annan trenne spordiklubis. Treeningsaali tulevad ikka need inimesed, kes otsivad oma ideaali, tahavad olla sammu lähemal oma eesmärgile. Mõni tunneb, et teekond eesmärgini on hägune ja seepärast pöördubki ta treeneri poole, kes talle sobib — olgu see siis rühmatreeningu- või personaaltreeningu näol. Iga algus on alati raske, sest mina õpin inimest tundma ja tema mind. Minu eesmärk on alati võimalikult ruttu kasvatada inimeses turvatunne, et minuga on ta hoitud. Mida suurem on usaldus, seda parem on ka tulemus. Ja iga kord kui see on saavutatud, siis inimesed tänavad, et ma neid aitasin. Tegelikult olen mina kõrval tugi ja suunaja ning kogu töö on inimene ise ära teinud. Tihtipeale ongi meil vaja seda ühte inimest, kes siiralt meisse usub. Ka siis, kui sa kukud kas või viis korda. Sa tõused seejärel üles kuus korda. Mitte ükski edukas lugu pole sündinud ilma vahepealsete ebaõnnestumisteta.

Toon lihtsad elust enesest näited. Oma töös Elisas müügiassistendina on mu vastutusala lai. Lühidalt aitan igapäevaselt leida klientidele paremaid lahendusi. Need hetked, kui tunnen, et kliendi küsimus või soov on saanud soovitud tulemuse ja ta on rahulolev, tajun, kuidas minu ja tiimi töö väärtust loob. Tunnistan, et mõni mure on suurem ja selle lahendamine võtab vahel natuke kauem aega, aga nagu ma oma tiimikaaslastelegi ütlen siis: lahendamatuid probleeme ei ole olemas. See on samuti üks mõtteviis, mida igapäevaselt jälgin.

Ühel hetkel sain aru, et selline lähenemine ei kanna pikas perspektiivis vilja. Võid elada pidevalt tumedaid toone nähes, aga nii või naa pead sa hommikul jälle tööle minema. Umbes 5-6 aastat tagasi muutsin oma mõtteviisi. Jõudsin ühel hetkel arusaamani, et kogu aeg õnnetu olemine kurnab meeletult. Lisaks mõjutab sinu negatiivne vaib ka teisi. Õnnetu on olla lihtne. Kuid kui ise tahan olla õnnelik, siis on ka seda lihtne teha. Ja seda püüangi igapäevaselt saavutada — ka oma töö kaudu.

Olen oma elus pidanud erinevaid ameteid. Väga palju töid on olnud sellised, mis ei pannud silma särama või tekitasid minus tunnet leida põhjendusi, miks see või too ei meeldi. Ei oodanud tööpäev algust. Otsisin põhjuseid, et võtta haigusleht. Ärkasin hommikul tundega ja mõttes sõnades „jälle tööle“. Selles väljaöeldus ei olnud grammigi positiivset nooti.

Aidates teisi, õpid ka ise

Tänu nendele kogemustele tunnen, et õpin ja saan ka ise paremaks nii töökontekstis kui ka inimesena. Muidugi on see lõputu teekond. Iga üks meist mõtleb erinevalt, näeb asju teisiti. Ja see on nii põnev. Õppides inimest tundma, teed temaga koos vigu. Olen väga seda meelt, et vigadest tulebki õppida. Seda nii eraelus ka tööl. Vigu tehes avatakse tihtipeale mu silmad mõnes muus perspektiivis. Räägitakse asju teise nurga alt, mille peale ma ise pole kunagi tulnud. See on oskus kuulata ja võtta arvesse kuuldut.

Lõpetuseks mõned praktilised soovitused, millest ise lähtun nii tööl kui ka tööväliselt:

Näe negatiivses positiivset

Negatiivsus ja positiivsus on nagu ying ja yang. Pole üht ilma teiseta. Ikka ja jälle — kõik algab meist endist, ka see, kuidas me mõtleme. Tunnistan, et see nõuab enese kallal palju tööd, aga see on võimalik, kui ise seda soovid. Olgem ausad, me ei saa aidata inimest, kes seda ise ei soovi. Ükski negatiivne olukord ei kesta igavesti. Mõtle kasvõi mõne varasema olukorra peale. Kas see kestab siiani? Ei kesta! Ära hoia ohjes seda, mis ei sõltu sinust endast.

Katseta ja leia oma

Proovi erinevaid ameteid. Kui ikka tunned, et õhtul magama minnes on see vastik jälle-tööle-tunne, siis arvatavasti pole see sinu töö. Praeguses eluhetkes ei ole mul kordagi olnud tunnet, et mõtlen uuele tööpäevale tüdimusega või tunnen tõrget, et puhkus lõpeb. Ei ole nii. Aga et selleni jõuda, olen proovinud erinevaid ameteid. Ega me enne ei teagi, kui me ei proovi. Tuleb olla ambitsioonikas ja julge, need inimesed jäävad silma ja need inimesed leiavad ka kiiremini tee selle tööni, mis neile meeldib.

Õpi olema õnnelik, teadlikult

Loodan, et igaüks jõuab mingi hetk selle tõdemuseni, et elame vaid korra. Miks mitte elada õnnelikult? Inimene peab suutma olema õnnelik ja iseendaga rahul, mitte otsima õnne mujalt. Minu jaoks see olnud ääretult pikk teekond, täis elutee kaikaid koos tõusude ja mõõnadega. Aga tunnen, et olen jõudnud kohale. Minult on ikka ja jälle küsitud, et kuidas ma suudan igas olukorras olla optimist. Vastan alati, et sellega jõuab ju kaugemale.