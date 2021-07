Sööd enamasti rohkem kui vaja ja kaal tõuseb vaikselt? Teeme selgeks, mis on sellise teguviisi algpõhjus

Toiduportsud on liiga suured

Suure taldriku pealt süües on raske toidukogust õigesti hinnata. Sageli sööme me selle tõttu palju rohkem, kui organismil seda vaja on.

Sa sööd liiga kiiresti

Ajul on vaja vähemalt 15-20 minutit selleks, et mõista, et kõht on täis. Mida rutem sa sööd, seda vähem su aju mõistab, et kõht ei ole enam tühi ja seda rohkem suudad sa süüa väikese ajavahemiku jooksul liiga suure koguse toitu.

Sa jood liiga palju alkoholi

Sellel miks alkohol tõstab söögiisu, on mitmeid põhjuseid. Alkohol häirib organismi ja alkoholi tõttu on raskem aru saada, kui kõht on täis. Alkohol soodustab ka impulsiivsust, mille tõttu sa mõtled vähem ja pöörad vähem tähelepanu sellele, mida sa sööd.

Sa tegeled söömise ajal muude asjadega

Selline tegevus põhjustabki ülesöömist. Nii tehes ei pööra sa tähelepanu signaalidele, mida keha sulle saadab, et teada anda sellest, kui sa oled piisavalt söönud. Aju on liiga hõivatud sellega, et vaadata telekat, lugeda või siis tööd teha.

Sa kannatad stressi käes

Hormoonidel on söögiisu reguleerimise juures tähtis roll mängida. Stressihormoon kortisool mõjutab otseselt sinu isu. Mida suurema stressi all sa kannatad, seda rohkem kortisooli su keha toodab, seda suurem on su nälg ja seda rohkem sa sööd.

Suur toiduvalik

Liiga suur toiduvalik tõstab ka isu.