Kui armuõnn ei ole sinu uksele veel koputanud, siis ära muretse! Need tähemärgid leiavad suvel seksika kaaslase

Hoolimata sinu tormilisest elust on sul isu täis juhusuhetest, sa otsid oma ellu midagi tõsisemat. 9. juuli noorkuu paneb sind järele mõtlema selle üle, millist partnerit sa enda kõrvale tahaksid ja milline suhe sulle sobiks. Tee see endale peensusteni selgeks kohe suve alguses, sest 13. juuli või 8. augusti paiku võid sa suure tõenäosusega kohtuda selle õige inimesega. Ja sellest kohtumisest saab alguse üks ilus suhe, mis võtab tõsisema kuju sügisel.

Juulikuu algus annab sulle võimaluse luua uusi tutvusi. Sa tahad oma elu põnevamaks muuta ning tahad paremini tundma õppida neid, kellega su teed ristuvad. Praegu on õige hetk maailma avastamiseks ning selleks, et kohtuda inimestega, kellel on erinev kultuuritaust. Asjad hakkavad kiiremini arenema 16. augusti ringis ja sinu tee võib ristuda ühe väga olulise inimesega. See inimene ei ole esimesel kohtumisel sinu maitse, aga ometi, 30. augusti paiku otsustate te siduda oma elu ja saatuse.