Evelin Võigemast erinevatest suhtemudelitest: laske inimestel elada ja armastada!

Muu hulgas tuleb juttu ka erinevatest suhtemudelitest.

"Hoopis rohkem teeb murelikuks osa inimeste karjuv seisu­koht, et ühtedel on suurem õigus armastusele kui teistel. Pidevalt kuuleme avaldusi “homopropaganda” küsimuses ja milliseks ohuks see heterotele on. Aga nii-öelda heteropropaganda toimub ju lakkamatult iga päev, teatri, filmide ja raamatute kaudu. Vastandamise asemel võiks olla rohkem austust ja mõistmist: laske inimestel elada ja armastada!"