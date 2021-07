Toidublogija jagab nippe: kuidas valmistada ideaalset vrappi?

Vrapipõhi on nagu puhas lõuend, kuhu igal sööjal on võimalik valmistada päris oma meistriteos,” sõnab toidublogija ja -fotograaf Merilin Siimpoeg.

Toitev vrapp on tõeline tänavatoidukuningas, mis on leidnud oma koha ka eestlaste suvises grillimenüüs. Mõnede lemmikuks on toekas falafelivrapp mõnusate idamaisete maitsetega, teine eelistab vahele panna hoopis rebitud pardiliha ja bataati. Nagu öeldakse, siis maitse üle ei vaielda ja nii on vrapipõhjad leidnud oma kindla koha grillihooaja kõige populaarsemate toodete seas. Et neil suvistel grillõhtutel üllatada oma külalisi toiduga, mis rabab nii maitselt kui ka tekstuurilt, jagab toidufotograaf ja blogi Koogikontor autor Merilin Siimpoeg oma nippe, kuidas valmistada ideaalset tänavatoiduvrappi.

Reegel number 1: vrapipõhi olgu kvaliteetne!

Nagu öeldud, siis vrapipõhi on nagu puhas lõuend, mis laseb koostisosadel tõeliselt särada. Samas ei tohi unustada, et see moodustab retseptist märkimisväärse osa, mispärast tasub ka vrapipõhja valikul hoolikalt erinevaid variante kaaluda. “Oma retseptides kasutasin põhjaks täisteravrappe, mis sisaldavad 1/3 täisterajahu ja on seetõttu pisut tervislikumad kui klassikalised nisuleivad. See on hea valik ka siis, kui seltskonnas on erinevate soovidega sööjaid, sest konkreetsed vrapipõhjad sobivad ka veganitele,” ütleb Siimpoeg.

Reegel number 2: paras kogus mahlasust!

Kahjuks tuleb ikka ja jälle ette olukordi, kus põhja vahele on rulli keeratud hulganisti head ja paremat, kuid elamuse rikub kurku kriipiv kuivus. Kuidas seda vältida? “Liha puhul on asi lihtne, sest rasvad ja mahlad hakkavad praadimise käigus jooksma ja annavad kogu toidule juurde tõeliselt suvise maitsega külluslikku mahlakust. Aga ka lihavaba vrapp saab olla maitsev – selleks võib köögiviljadele lisada soja, tšillikastet, oliiviõli või värsket sidrunimahla. Köögiviljad nagu peet, suvikõrvits ja porgandid on juba looduslikult mahlasemad,” toob ta välja.

Reegel number 3: külma vrappi ei rulli!