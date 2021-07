On teada, et meestele meeldivad komplimendid, mis turgutavad nende ego, naistele aga need, mis kiidavad nende välimust. Siin on mõned kiidulauseid, mida sina võid mõelda kõige paremas mõttes, kuid mis mõjuvad sinu kallimale hoopis solvavalt. Millised need on?