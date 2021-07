2021. aasta seksuaalsed fantaasiad on hoopis teisest puust

Mõne jaoks piirdub seksuaalne fantaasia lihtsa kuulvibraatoriga kliitori stimuleerimisega, mida me muide väga soojalt soovitame. Mõne teise jaoks tähendab see sekskiigel pea alaspidi rippumist või poolemeetrise sabaga anaaltapiga rollimängu. Spektrum on väga lai. Arvatavasti pole tänaseks ühtegi suhet, mida COVID poleks üldse mõjutanud. Liiga palju koos veedetud aega ja COVIDist tingitud voodielu surm on paljude armastajatele tuttav tunne.

Dailymail.co.uk andmetel on suisa 52 protsenti inglastest hakanud harrastama senisest oluliselt värvikamat seksi ja viinud ellu oma varasemaid seksuaalseid fantaasiaid: rollimängud, topeltpenetratsioon, mille raames kujutatakse ette, et naine seksib kahe mehega korraga.

Seksuaalne voolavus uuel tasemel

Seksuaalne voolavus tähendab, et oled seksuaalse piiritluseta: mees, naine, hetero või lihtsalt inimene. Tehnoloogia arenguga on lisandunud seksuaalsete fantaasiate nimekirja uued tulijad ja vanad olijad on võtnud uued vormid. Märksõna lesbid kõrval on kõige populaarsemaks erootikažanriks saanud hentai.

Lääne ühiskonnas on hentai sünonüümiks animeeritud porno. Hentai’l endal on väga palju vorme. Kõik sai alguse koomiksitest, ent praeguseks on Jaapani koomiksite stiilis animeeritud porno üle kandunud filmideks ja erootilisteks fantaasiateks. Virtuaalse reaalsuse masturbaatorid ja vibraatorid teevad nautlejad osaks hentai-filmist ja viivad naudingu järgmisele tasemele.

Hüvasti, vaniljeseks! ja Tere, BDSM!

Sidumine ja võimumängud on saanud populaarsemaks kui kunagi varem. Fantaasia tasandil on BDSM juba pikalt edetabelites sees, ent kodus istumine on pannud paare seda ka aktiivselt järele proovima. Otsingufraasi „mis on BDSM” populaarsus on Google’is kasvanud pea 70 protsenti. Paljud tööstusharud alles toibuvad COVIDi tekitatud käibeaukudest, ent sekslelude tööstus on selgelt võitjana väljunud. 2021. aastal on hüppeliselt kasvanud n-ö soft bondage komplektide müügiedu.