Lugeja arvab: selles suhtes on tüüp tõesti paras töllmokk!

"Loomulikult ta tahab kõike, head naist ja head armukest, aga elus pole paraku nii, et saadki kõike. Kõik on valikute küsimus ja valedega jääd varem või hiljem vahele. Ja see, et ilusale armukesele sobis armukese roll, ei tähenda, et ta peab selle töllmoka nüüd omale meheks võtma, teda igapäevaselt välja kannatama, tema musta pesu ja halva tuju enda kanda võtma.

Vahel tuleb ikka võidelda oma kiusatustega, eriti kui soovitakse pereelu säilitada. Meie tegudel on tagajärjed ja tegude eest tuleb vastutada."