Mehed, pange tähele! Kui te pole ammu naist jalust rabanud, on aeg viia end kurssi selle suve trendidega

Trenditegijate podcast’is rääkis Kristiine keskuse Denim Dreami juhataja Astrit Kreutzwald, et täna ostab mees hoopis värve ja küsib isegi, miks laiemat värvivalikut ei ole.

Kui varasemalt otsisid mehed enda garderoobi ikkagi lollikindlaid naturaalsemas toonis rõivaid, siis täna tahetakse Astriti sõnul roosat pluusi ja erinevates toonides chino stiilis lühikesi pükse. „Just roosa, mündiroheline ja kollane on tänavusel suvel nii meeste ja naiste puhul kõige moekamad värvid,“ rääkis Astrit.

Mida paneb aga selga mees, kes töötab kontoris ja peab nägema esinduslik välja samal ajal, kui õues on 35 kraadi sooja? Astrit nõustub, et meestel on keerulisem, kuna õhem ja lendlev seelik või kleit nende jaoks ju variant ei ole. Õnneks on rõivatootjad meestele mõelnud ja leidnud erinevate materjalide näol lahenduse.

Kui teksade puhul tahaks arvata, et tegemist on nii paksu materjaliga, et seda suvel kuuma ilmaga kanda ei taha, siis on see endiselt vägagi minev kaup. „Teksapükstele lisatakse praegu sellist materjali nagu tencel. Tegemist on loodusliku kiuga, mis valib eukalüptist. Suvel on ta just eriti hea, kuna ta on jahutava efektiga. Lisaks on ta ka naha vastas mõnus, kuna on hästi siidine ja pehme,“ selgitas Astrit. Tencel’is on ka puuvilla tänu millele materjal imab niiskust paremini.

Pluusidest soovitab Astrit samuti puuvilla, kuna see hingab kõige rohkem ja on nahasõbralik. „Ka pintsakute puhul on hea valik puuvillast pintsak, mis hingab ja on ka veidi casual’ima lõikega. Just hea sellisteks puhkudeks, kui on plaan minna kontorist edasi mõnusalt suveõhtut veetma.“

Inimesed on ka palju teadlikumad selle osas, mis riideid nad ostavad. Astrit peab siinkohal silmas eelkõige materjale ja tootmisprotsessi. „Otsitakse riideid, mis oleksid tehtud kvaliteetsest ja kestvast materjalist ja seda tehes kliendid päriselt loevad kõiki silte, mis riietel küljes on ja küsivad teenindajalt ka infot juurde,“ tõdes Astrit.