Hoolimata soovist omada ideaalset suhet võime leida endale aeg-ajalt vale inimese. Me langeme hurmuri või naistemehe lõksu, olles meelitatud tema tähelepanust ja veendes end, et just mina olen See Õige, kes suudab seelikuküti kodustada.

On kerge langeda lõksu ja uskuda, et just partner muudab mu elu täiuslikuks ning toob igatsetud rõõmu. Kuid mida sa võiksid ise teha, et terviklik olla?