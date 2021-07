Vaevled iga hommik täieliku energiapuuduse käes? Need paar kiiret lahendust võivad sind aidata

Mida selle vastu ette võtta? Enamikul meist ju ei ole võimalik iga hommik põõnata nii kaua nagu hing ihkab. Jah, me saame turgutada ennast kohviga ja visata näkku sõõmu külma vett, aga mis siis, kui kohvist on saanud niisama tore kuum jook, mis keha enam otseselt ei erguta ja mõte külmast veest tundub ahastav?

On võimalik, et neid kahte moodust sa ei ole veel proovinud, aga ehk võiks üks neist sind aidata:

Kui sa oled viimasel ajal stressis olnud, ei ole ka ime, et sa tunned hommikul ärgates tohutut väsimust, ükskõik, kui palju unetunde sul seljataga ka ei oleks. Seega tasub hommikul ennast üllatada ja teha kümme sügavat hingetõmmet. See aitab eesoleva päeva suhtes pingeid maha tõmmata ja annab sulle võimaluse end välja sirutada.

Oled üks neist, kes magab nii, et telefon on kohe käeulatuses, ehk aknalaual või lausa voodis? See on ülimalt halb harjumus, sest see tekitab ärevust, eriti kui sa soovid kogu aeg kõigega kursis olla. Hommikul ärgates ei tasu esimese asjana telefoni kiigata, vaid tasub hoopis ennast mõnusalt sirutada ja mõelda eesoleva päeva peale. Miks mitte vaadata rahulikult aknast välja või proovida hoopis rahustavat meditatsiooni või joogat? Telefoni tasuks kiigata esimest korda alles tööle jõudes või kui sa töötad kodukontoris, siis hetkel, mil peaksid tööga alustama.