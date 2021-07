Päikesesõltlasest naine: käsin solaariumis iga päev ning mind ei heidutanud isegi terviseprobleemid

Laureni päikesesõltuvus sai alguses juba lapseeas, mil ta käis sageli emaga solaariumis kaasas. "Olin kaasas kui ema päevitas ning ei jõudunud ära oodata, et saaksin ka ise ühel päeval solaariumis käima hakata."

See aeg jõudiski kätte kooliajal, mil Laurenist sai päikesesõltlane. Tema tumepruun jume šokeeris isegi tema koolikaaslasi, kes sageli teda nähes appi hüüdsid.

Lauren tunnistab, et iga kord enne pidu või õhtust väljaminekut käis ta kindlasti solaariumist läbi, sest värskelt võetud päikesevann tegi tema jume veelgi kuldsemaks.

Kuid solaarium polegi ainus abivahend, mida Lauren proovinud on. Nimelt on naine lasknud teha ka illegaalseid päevitussüste, et saada veel tumedam jume, kui tavaliselt solaariumis saavutatakse.

Need on aga põhjustanud naisele neerukahjustusi kuid ka see pole sõltlast heidutanud. "Nii halvasti kui see ka ei kõla, siis kui sa juba päevitad, ei huvita sind kui palju kahju sa sellega endale teed," sõnab naine otsekoheselt.

Nüüdseks on naine aru saanud, et on oma päikesevannidega liiale läinud ning varasemaid pilte vaadates peab ta ka ise oma välimust naeruväärseks.

Nüüd üritab ta solaariumitest eemale hoida ja vajadusel eelistada spray- päevitust.

allikas: The Sun.