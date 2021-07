Murra mustreid! Just nii garanteerid omale suurepäevase päeva

See, mida sööd hommikuks, määrab su enesetunde terveks päevaks. Seega ära söö jama, tee endale korralik ja toitev hommikusöök: puder, puuviljad või keedetud muna on ideaalsed valikud. Ja ära unusta juua piisavalt vett!

Loomulikult on aeg- ajalt mõnus lasta ajal ja päeval lihtsalt kulgeda kuid planeeritud päev on oluliselt efektiivsem. Mõtle hommikul läbi kõik käigud ja vajalikud tegevused, sest nii saad juba varakult aru, kuhu minna ja mida teha, et kõik tehtud saaks.

Kui oled öösel oma une korralikult täis maganud on sinu päev palju produktiivsem. Seega, isegi kui valged ööd tunduvad liiga ahvatlevad, et veel magama minna, siis hommikul ärgates tead, et see oli ainuõige otsus.