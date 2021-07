"Tuleb välja, et kohutavalt palju naisi hakkab viie aasta pärast lahutust kahetsema."

Jessica võttis telefoni ja saatis Mitchile sõnumi.

Lahutus on kohutav. Meie ei tee seda kunagi.

„Ega asi polegi ainult seksis, muide,“ ütles Sarah. „See on ainult osa. Asi on neis … meestes. Nemad on ka teistsugused ja kohtinguäpid on asja ainult hullemaks teinud.“

„Jumal küll, need äpid,“ ütles Megan. „P**** need äpid.“

„Need on kohutavad,“ ütles Sarah. „Kõik on nüüd nii pealiskaudne. Kujuta ette maailma kõige hullemat vallaliste baari, mis on täielikult internetti üle viidud. Mehed ajavad taga

mingit ideaalvälimust — sellist välimust, mida nad arvavad, et peaksid tahtma. Ja see ei mängi meie kasuks.“ Ta võttis telefoni kätte. „Te peaks nägema, millised need naised selles kuradi äpis on. Bikiinides kahekümnesed igal pool. Tüdrukud palkavad professionaalseid fotograafe endast profiilipilte tegema. Miks peaks mõni normaalne meievanune mees tahtma minuga rääkida? Ta võib telefoni võtta ja leida minust sada viieteistkümne aasta tagust versiooni.“

Kuna seda ütles Sarah ja keegi ei vastanud talle samaga ega öelnud, kui ilus ta on, segas Jessica vahele. „Ah, ole nüüd. Vaata, kui kuum sa oled. Ma tahan sind sõna otseses mõttes käsivarrest näksata.“

Sarah saatis talle ohumusi. „Jah, aga mitte kuum nagu kahekümnendates. Mitte ükski trenn ei suudaks mind selliseks muuta.“

„Ja tänu sellele,“ ütles Megan, „ jäävad meile vanemad mehed.“

„Vanemad?“ küsis Amber.

„Jep. Neljakümnesed mehed tahavad kahekümne kaheksa aasta vanuseid tšikke. Ja nüüd, tänu sellele kuradi internetile, võivad nad neid ka saada. Viiekümne või viiekümne viiesed? Meie oleme nende radaril. Nad armastavad meid. Me oleme

neile nagu palderjan.“

Amber oigas.