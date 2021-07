Ei saa mitte vaiki olla? Siin on põhjused kuidas krooniline virisemine sinu paarisuhtele mõjub

Kui sinust on saanud pidev viriseja, saad sellest aru nii, et seda sõna kasutatakse sinu puhul üsna sageli. Kuigi kõigil on paremaid ja halvemaid päevi ei saa salata, et kooselu virisejaga on üsna koormav. Siin on põhjused, miks see nii on:

1. Mitte keegi ei soovi olla pidevalt negatiivsusest ümbritsetud.

Negatiivsed inimesed on need, kellest me automaatselt eemale hoiame. Olles selliste inimeste läheduses märkad koheselt, et su tuju läheb allamäge. Kui paned ruumi astudes tähele, et inimesed asuvad kellegi teisega rääkima asuda, on arvatavasti aeg üle vaadata oma suhtlemismustrid ja jälgida sõnu, mis su suust välja tulevad.

2. See vähendab su oskust tänulikkust tunda.

Kõik vanemad õpetavad oma lastele juba väiksest peale, et alati ei saa kõike, mida tahetakse, eriti veel siis, kui sa ei ole õnnelik selle üle, mis sul juba olemas on.

Paljude uuringute kohaselt on tänulikkusel võime positiivselt mõjutada üleüldist heaolu. Kui sa juba kord hakkad kõiki asju üles lugema, mille eest sa tänulik peaksid olema, saad peagi aru, et positiivne pool kaalub iga kell negatiivse üle.

3. Hädaldamine hoiab sind minevikus kinni.

Analüüsides oma mõttemustreid ja vestlusi, pane tähele, mis ajavormis sa räägid. Kas kõik su vestlused teistega on minevikust? Isegi kui sul oli kirev lapsepõlv ja noorus, siis minevikus elamine hoiab sind olevikku nautimast.

4. Negatiivsus tõmbab ligi ainult veel rohkem negatiivsust.

Olles tuttav külgetõmbeseadusega saame me öelda, et viisis, kuidas sa asju näed, sõltub see, mida sa ligi tõmbad. Mõtle oma elust kui aia istutamisest, nii et su suhtlemine teistega on nagu seemned. Sinu aia elukvaliteet sõltub nendest seemnetest, mida sa istutad ja viisist, kuidas sa nende eest hoolitsed.

5. Sa ei saa hakkama sellega, mis elu sulle toob.

On targalt täheldatud, et elu ainuke konstant on see, et konstandid puuduvad. Elu seisnebki muutustes, neist õppimises ning ootamatute asjadega toime tulemises. Kohtad oma teekonnal paljutki, mis on sinu kontrolli alt väljas.