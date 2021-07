Asjad on kodus seisma jäänud? Enne prügikasti viskamist võiks kaaluda hoopis mõistlikumat lahendust

Sisekujundaja lisas, et asjade pikk eluiga tuleneb nende funktsionaalsusest ja neis kasutatud materjalidest, mis võiksid olla võimalikult vastupidavad või sellised, mida saaks eseme elujooksul uuendada. Aja möödudes saab värskendada ja täiendada igasugu multifunktsionaalset või moodulmööblit — riiuleid, kappe ja diivaneid — nii, et need käiksid pere muutuvate vajadustega kaasas. Näiteks soovitab sisekujundaja valida koju vahetatava kattega diivani. “See jätab võimaluse diivanikatet mugavalt pesta ja juhul kui see on väsinud ja oma aja ära elanud, siis vahetada välja uue vastu,” sõnas Tammekivi. Ta lisas veel, et katte teise värvi vastu välja vahetades jääb tunne, nagu kodus oleks uus diivan. Lastemööbli valikul soovitab ta aga arvesse võtta, et voodit, toole ja laudu saaks reguleerida vastavalt lapse kasvule. Hiljem, kui laps kasvab mööblist välja, võiks selle üle anda mõnele teisele perele.