Kas temast saab sinu uus kaaslane? 5 märki, mis kinnitavad, et ta tahab sinuga suhet

Kui tavaliselt mehed vastavad sõnumitele siis kui aega ja tahtmist on, siis mees, kes soovib sinuga midagi rohkemat, teeb seda kohe.

2. Ta tuleb sinuga välja ka siis kui tal on kiire

Sõna "kiire" all võib mõelda nii tööd kui ka jalgpallimängu, aga kui sa paned ta proovile ja küsid, kas ta jõuaks sinuga õhtul ikkagi korraks kokku saada, siis usu, et ta leiab selle aja!

Emotikonid väljendavad igatust ja neid tundeid, mida ta tahaks sulle edasi anda. Seega, kui mees kasutab oma suhtluses hulgaliselt emotikone, võid olla kindel, et tal on sinuga tõsi taga.

Oled talle maininud väikseid detaile oma lapsepõlvest või seda, et sulle ei maitse vürtsikad toidud? Ole mureta, ta teab seda ja kui on aeg, siis ta ka näitab seda.

Mees, kes tahab sinuga end siduda, teeb ka oma kodus sulle ruumi. Kui järgmisel korral on tema hambaharjatopsis ka sinule mõeldud hari, siis tea, et ta tahab, et sa oleksid temaga!