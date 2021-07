Eksperdid väidavad, et 90% igast vestlusest ununeb 48 tunni pärast ning kõik, mis sulle jääb, on vaid mulje oma vestluskaaslasest. Unistuste töö saamiseks pead sa veenma personalijuhti/intervjueerijat oma eelistes. Ja see ei puuduta ainult seda, mida sa räägid, vaid ka seda, kuidas sa seda teed.