Ideaalne suvine tegevus neile, kes soovivad oma paarisuhet millegi aktiivsega vürtsitada ja mugavustsoonist väljuda

Alice Karula sõnul on inimesed juba harjunud sellega, et puhkusele minnes lennukipileteid ostes kohe ka reisikindlustus soetatakse, ent rattamatka planeerides on kindlustus ilmselt viimane asi, millele mõeldakse. „Matk nagu iga teinegi reis nõuab hoolikat ettevalmistust, investeeringuid heale varustusele ja muule vajalikule. Olgugi, et kindlustusleping õnnetusi ära ei hoia, võib see olla suureks abiks, et ootamatult tekkinud rahalised väljaminekud matkalt saadud positiivseid emotsioone ei varjutaks. Olenevalt sellest, kuhu matkaja plaanib minna, on abiks erinevad kindlustusliigid.“