Just selles võib olla põhjus, miks sul ei õnnestu täita oma eesmärke

Kuidas eesmärgid täita?

Kivi selgitab, et just kujutlusvõime kasutamine on esimene samm parema elu ja soovitud tulemusteni. Selleks on vaja võtta aega, et isennast paremini tundma õppida, et mõista, absoluutselt kõik on võimalik.

See, kui suur on sinu soov oma eesmärki ellu viia, määrab ka sinu tulemused elus. Kui sul on väike ihaldus, on ka tulemused elus tagasihoidlikud.”

Et eesmärk määratleda, otsusta ära, mida sa soovid ja liigu tegevusse. Teise sammuna otsusta, millest oled nõus loobuma, et oma inspireeriva eesmärgini jõuda. Seejärel liigu tegevusse kindla usu ja veendumusega, et saavutad oma eesmärgi. Ära aja taga perfektsust, ega soovi lõputult taustainformatsiooni, lihtsalt hakka tegutsema selle info ja teadmistega, mis sul hetkel on.

Julguseta on raske midagi saavutada

Paljudel inimestel jääb muutuste elluviimine ka julguse taha kinni. Et midagi saavutada, peab tegutsema. Kodus istudes midagi ei saavuta.

“Kui sa istud kodus ja mõtled, et lähed kontserti andma, aga seda kodus ei harjuta, siis see ei õnnestu. Esmalt näed vaimselt, et olen edukas kitarrimängija, siis võtad endale parima juhendaja, keda on võimalik saada, hakkad harjutama ja siis oled võibolla aasta pärast Eesti üks parimaid kitarrimängijaid,” toob ta näite.

Seega tasub silmas pidada, et kui kogu aeg turvaliselt mängida ja kodus istuda, ei saa ka areneda.

Müügioskus on saladus, mis aitab tõsta enesekindlust eesmärkide saavutamiseks

Karmo Kivi sõnul pelgavad paljud sõna müük, sest sellega assotsieerub millegi pähe määrimine. Tegelikult on see aga oma toote-teenuse, sh ka idee veenev esitlemine teadmisega, et see toode või idee on väga hea ja selle ostu või rakendamise läbi võidavad mõlemad. Kivi sõnul on oma olemuselt kõik müük. Mida enesekindlam sa oled selles, mida teed või soovid ja oled selle kõige suurem fänn, seda suurema tõenäosusega saavutad edu.

Ta korraldabki juulikuus Pärnus praktilise päevase koolituse “KÕIK ON MÜÜK. Edu tagab müügioskus,” kus jagab praktilisi samm-sammulisi teadmisi, kuidas teha edukat müüki ja tõsta enda enesekindlust oma eesmärkide saavutamiseks.