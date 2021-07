Tee ise ja õpeta ka lastele! Seitse olulist asja, mida kodus teha ja järglastele eluks edasi anda

1. Komposti biojäätmeid. Alusta nende eraldi kogumisest. Kui sul on kanad, anna toidujäätmed muidugi neile — kanad on parim jäätmete toiduks muutjad üldse! Kui ei ole, otsi aianurgast sobilik koht ja loo sinna kompostihunnik või kast. Kui Sul pole aeda, alusta biojäätmete eraldi kogumisest ning sellest, et Sul oleks võimalus neid korraldatud olmejäätmete veo raames eraldi ära anda. Või: osta omale kodukomposter. Need on küll tõenäoliselt väikesed kogu Su biokraami jaoks, aga midagi ikka — väärtuslikust kraamist (Sa oled ju ostnud selle omale toiduks!) saad natukenegi päästa ning suunata tagasi ringlusse.

2. Anneta oma vanad, kuid korralikud ja terved riided ning esemed. Osal inimestel on see igapäevane, et lastetoad hoitakse korras asjade regulaarse vähendamisega, samuti riide- ja köögikapid. Samas on suur hulk inimesi, kellele asjade annetamine ja teiseringiasjade ostmine tundub ikka veel kummaline. See ei ole kummaline! Kõik, kellele tundub teiste vanade asjade ostmine imelik, minge kas või üks kord taaskasutuspoodi. Suurde taaskasutuspoodi. Ja vaadake neid asju ja mõelge, kui palju selliseid asju on maailmas, mille keegi on tootnud, keegi on ostnud, aga mida ei läinud vaja — milleks neid veel juurde toota, üha uusi ja uusi. Vaadake neid virnu mütse, kotte, kingi. Need on juba toodetud. Ja see on ainult üks pood! See võiks mõjuda teraapiliselt!