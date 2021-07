„Minu meelest see küll ülereageerimine ei ole — abielu lõpetada, kui tuleb välja, et sulle on kogu see aeg valetatud.”

Claudia vangutas pead. „See pole tähtis. Ma esitasin täna lahkumisavalduse.” Lee silmad läksid pärani ja Claudia seletas edasi. „Ma annan lahutuspaberid sisse. Ära hakka vaidlustamisega vaeva nägema.” Kui mees suu avas, kahtlemata selleks, et öelda, kuhu Claudia oma lahutuspaberid pista võib, jätkas ta, hääles vaikne ähvardus: „Lee, ma tean su töösaladusi. Seda, kuidas sa tegutsed. See pole midagi ebaseaduslikku, aga kahtlemata moraalselt madal. Nii et ma soovitan sul minu vastu viisakas olla, kuni ma töölt läinud olen, ja lahutuse ajal kenasti käituda.” Ta keeras pea viltu. „Sulle pole vist pähegi tulnud, et võib-olla on asjad vastupidi? Et sind ülendatakse, sest mind ülendatakse?” Lee mõttetühi ilme pani Claudia peaaegu naeratama. Las ta mõtleb selle rahulikult läbi. „Mis korterisse puutub, siis võid minult mu osa ära osta, või siis müüme ja teeme raha pooleks. Mul ükskõik, aga ma tahan enda osa nii ruttu kui võimalik. Elu vajab elamist.”

„Ausalt öeldes ma ei tea veel. Ma tean, et see on Londonist nii kaugel, kui minna saan. Aga seda ma tean, et ma hakkan kandma selliseid riideid, mida tahan; sööma, mida tahan; ei lähe enam kunagi ühegi spordiklubi lähedusse; ei maadle enam kunagi hommik otsa juuksesirgendajaga, et sinu meele järele olla. Ma ei pea enam kunagi töö juures suud kinni hoidma, et sina saaksid oma kallist karjääriredelist üles koperdada. Mis peamine, ma ei ela oma elu koos mehega, kes lubas mulle, et me tahame samu asju, lubas mulle peret — seda üht asja, mida ma teadsin, et tahan –, aga kellel polnud mingit kavatsust seda lubadust pidada. Mehega, kes on valmis ohverdama oma naise soovid ja õnne ja kes valetas selle nimel aastaid.” Claudia astus esikusse ja vinnas kummassegi kätte kohvri. „Head aega, Lee.”