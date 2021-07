Kuidas saada suviselt võimas erektsioon looduslike abivahenditega?

Seepärast on oluline hea läbisaamise nimel eelkõige kontrollida seda, kuidas sa ise oma partneri poole pöördud ja oma suhtumist sõnadega väljendad. Levinumate põhjuste hulgas domineerib ka seksuaalse läheduse puudus.

Kuna 74 protsenti lahkuminekutest on naiste algatatud, siis on palju, mida mehed saaksid teisiti teha, et temakest rahulolevana hoida. Kinsey Insituudi uuringus osalenutest 44 protsenti tõdeb, et nende rahulolu oma sugueluga on viimase mõne kuu jooksul tugevalt langenud. Kõlab nagu halb enne lahkuminekuks.

On selline ütlus: torud lähevad rooste, kui neis vesi ei voola. Uuringute järgi on 40–70 protsenti meestest kimpus enneaegse seemnepurskega. Meestel on muresid kahte liiki: kas läheb liiga kiirelt heaks või erektsioon vajub ära. Ärgem unustagem, et naistel kulub G-punkti orgasmini jõudmiseks umbes 20 minutit. Pole ime, et sinised imepillid nimega Viagra on üle maailma ääretult populaarsed.

Kuidas saada loodusest viagralikku abiväge võimsamaks erektsiooniks ja kõrgeks libiidoks?

Lisaks sooritusvõimekusele on paarid hädas ka iha puudumisega ehk madala libiidoga.

Keemiatööstuse alustalaks on aastasadu olnud emake loodus ise, pakkudes afrodiisiakume meestele nende seksuaalse soorituse parandamiseks, et erektsioon kestaks kauem, peenis oleks jäigem ja tunduks suurem. Uuringute järgi on tänu allolevatele looduslikele imetabastele toimeainetele meestel lihtne end Supermaniks muuta.