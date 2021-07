Üheksa halba harjumust, mis tekitavad kodus kiiresti segaduse ja korratu üldmulje

Kõik teavad, et pesu ei tohi pesumasinas liiga kaua hoida, muidu hakkavad rõivad haisema. Sama reeglit peaks arvestama ka kuivavate riiete puhul. Me mõtleme küll, et nendega ei juhtu natuke seistes mitte midagi, kuid tegelikult võivad nad muutuda tolmuseks või saada kaetud lemmiklooma karvadest.

Riideid ei ole tark üksteise otsa kuhjata, sest need püsivad korras vaid mõned päevad. Pigem pane oma riided kokku voldituna horisontaalselt virna. See mitte ainult ei hoia ruumi kokku, vaid muudab ka su elu natuke lihtsamaks.

Vahel kuhjuvad asjad tahes-tahtmata laua peale. Me mõtleme küll, et siis on kõik käepärast, kuid lõpptulemusena on laud lihtsalt pahna täis.