Epp Kärsin: üheminutilisest mehest on võimalik teha mees, kes kestab kuni tund aega

StarFM-i hommikuprogrammi kuulajal oli Epule murekiri, milles mainiti, et naine ei soovi praeguste kuumade ilmadega vallatleda, mees aga tikub ligi. Mida sellisel puhul teha?

Kärsinil leidus sellele kohe tabav ja loogiline vastus. "Kas nad konditsioneerist ei ole kuulnud midagi?" Kui aga konditsioneeri ei ole, ei näe Kärsin põhjust, miks mure peaks jääma lahendamata. Tema sõnul tasuks siis minna pimedamasse aianurka või sauna või leida lahendus.

Ehkki praegu on liikvel ka parmud, on see naudingute koolitaja sõnul otsitud vabandus ja tõenäoliselt naine lihtsalt ei taha seksida.

"Kogu aeg ei peagi, oluline on see, et see oleks kvaliteetne."

Kas eesti mees julgeb Epu koolitusele tulla üksinda?

Kärsini sõnul on mehed ajaga muutunud teadlikumaks ja julgemaks ning seda ta järeldab tõigast, et tänaseks teeb ta meestele rohkem koolitusi kui naistele. Kurvastaval kombel on tema koolitustelt selgunud, et 70-80% naisi teeskleb orgasmi ja üheks teguriks on enneaegne seemnepurse.

"Üheminutilisest mehest on võimalik teha mees, kes kestab pool tundi kuni tund aega," kinnitab Kärsin siiski.