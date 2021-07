Mehe mure: naine jättis mind teise mehe pärast maha, aga me seksime ikka. Kuidas nõiaringist väljuda?

Tüdruksõber väidab, et armastab eksi siiani, kuid on ka uuesse mehesse armunud. Seega mõtleb eksnaine ikka välja ettekäändeid, miks eelmise elukaaslasega koos aega veeta ning lisaks nad seksivad regulaarselt. Mees räägib, et naine kasutab teda ära ning tunneb end väga rumalana, et ta seda lubab. Nüüd küsib ta abi, kuidas eksnaisest üle saada.

Mida ütleb selle kohta suhteekspert?

Kõige tähtsam on panna piirid paika ning mitte kohtuda oma eksiga, kuniks saad oma emotsionaalsed haavad parandatud. Alustuseks on endale vaja tekitada tugisüsteem (mille hulka loomulikult ei kuulu eksnaine!) ning pühenduda oma lähedastele. Paljud hoiavad oma endisest suhtest ikka veel kinni, sest nad pole tegelenud emotsioonidega, mida lahkuminek neis tekitas.

Et uuesti mitte oma eksiga kokku tagasi minna, on tähtis välja valida oma kõige lähedasemad sõbrad, kelle toele sa loota saad. Järgmine kord, kui su eks helistab, ära võta vastu, vaid helista hoopis mõnele oma sõbrale. Alati võib ka kaaluda teraapiasse minekut, et professionaal aidata saaks. Iga kord, kui hoiad end tagasi libisemast, parandab su aju end nendest mustritest ning loob uusi ja tervislikumaid.

Pane paika, et sa ei saa kindlasti oma eksiga kokku

Kuni sa ei ole temast täielikult veel üle saanud, pole tark tegu temaga kokku saada. Sul on vaja nii füüsilist kui ka mentaalset ruumi, et luua endale uus elu ilma temata. Näiteks alustuseks võid ta oma sotsiaalmeediast kustutada.

Suhteekspert soovitab anda endale vähemalt 60 päeva paranemiseks ning oma eksiga nii kaua mitte suhelda. Loomulikult võid sa talle sellest plaanist enne teada anda.

Võid näiteks öelda, et asi pole selles, et sa enam temast ei hooli, vaid tahad lihtsalt endale aega. Kui su eks ei mõista seda piiri, mida sa üritad seada, võid talle teada anda, et kui ta üritab kontakti võtta, siis sa lihtsalt blokeerid ta numbri.