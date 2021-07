Lõpp krampidele ja meeletule valule: 5 olulist toitumisharjumust, mis aitavad vähendada menstruatsioonivalusid

Ka võivad tujude kõikumistest ja kehvast enesetundest olla mõjutatud meie suhted. Valulik menstruatsioon on ka kogu maailma naiste seas üks peamisi terviseprobleeme, mille tõttu puudutakse koolist või võetakse vabu päevi töölt. Kuigi menstruatsioon on suurepärane võimalus, et võtta endale aega, säästa energiat ja mitte palju tööd teha, siis ometigi me väärime seda, et me oleme ilma valudeta.

Üks levinuimad viise valu kõrvaldamiseks on võtta ravimeid, kuid needki ei ole ilma kõrvaltoimeteta ja pikaajalisel kasutamisel võivad tekitada erinevaid terviseprobleeme. Õnneks on viimasel aastakümnel lõpuks tehtud rohkem teadusuuringuid naiste tervisest ja läbi mõndade toitumis- ja elustiili muudatuste, on võimalik menstruatsioonivalusid vähendada või hoopis kõrvaldada.

Söö regulaarselt ja ära jäta hommikusööki vahele

Intuitiivne paastumine on mõnikord omal kohal, aga kui regulaarselt unustad hommikust süüa (või tunned, et sul pole selleks aega) või lükkad söömise liiga kaugele edasi, tundes hiljem juba suurt nälga, siis peaksid tähelepanu pöörama sellele, et sööd tervisliku ja tasakaalustatud hommikusöögi. Samuti leidsid mitmed teadusuuringud, et ka muude toidukordade vahelejätmine suurendab valulike menstruatsioonide esinemist.

Tarbi Omega-3 rasvhappeid

Menstruatsioonivalusid vahendavad prostaglandiinid — hormoonisarnased lipiidid, mis tegutsevad hormonaalse talitluse regulaatoritena. Uuringud on leidnud, et prostaglandiine saab mõjutada läbi regulaarse omega-3 rasvhapete tarbimise ja seeläbi vähendada menstruatsioonivalusid. Head allikad on näiteks kalaõli kapslid või vegan omega-3 toidulisandid, mis on toodetud vetikatest. Headeks allikateks on veel chia seemned, kanepiseemneõli, kreeka pähklid, jahvatatud linaseemned, rasvane kala.

Vähenda suhkru tarbimist