Tahad välja näha nagu staar? Khloe Kardashian avaldab oma suurepärase figuuri saladused

Väidetavalt ei jälgi ta oma toitumist liiga pingsalt, kuid samas ei söö ka iga päev paki krõpse. Tema jaoks ei ole jõusaal vaid koht, kus vormis püsida, vaid samuti tema ja Kimi nr 1 koht, kus koos aega veeta ning lisaks hea moodus stressi eemal hoidmiseks.

Khloe selgitab, kuidas on targem kaalu kaotada tasapisi, sest enda kogemusest oskab ta rääkida, et erinevate dieetidega kaalu kaotades tulevad kilod lihtsalt lõpuks tagasi. Siin on mõned Khloe nipid, kuidas vormis püsida:

1. Kõrge intensiivsusega trennid

Khloe'il on olnud pikka aega professionaalne treener Gunnar Peterson, kes on töötanud ka Jennifer Lopezi ning Kim Kardashianiga. Treener hoolitseb selle eest, et Khloe annaks endast iga kord maksimumi. Khloe'i trennid koosnevad kardiost, kätekõverdustest, jõutrennist, kükkidest ja paljust muust.

2. Karastusjookidest keeldumine

Khloe kaotas sellega 3 kilo. Ühes intervjuus rääkis naine, kuidas just väikesed sammud aitasid tal kaalu kaotada.

3. Tasub leida aega, et õigeid asju süüa

Khloe'i kunagine vabandus halvasti toitumisele oli see, et tal on pidevalt väga kiire. Kuid nüüd on naise mõtlemine täiesti muutunud ning teab õige toitumise jaoks aja leidmise tähtsust.

4. Pärast trenni kogu jõudu millegi proteiinirikkaga

Khloe'il on kindlad toidud, mida ta sööb nii enne kui ka pärast trenni, millest paljud toidud sisaldavad rohkelt proteiini. Ta räägib, et nüüd ta teab, millist ime võivad pärast trenni teha paar muna või kauss putru.

5. Eduga peaks olema kannatlik

Kui Khloe alguses oma tervise teekonnale asus, tegi ta trenni vaid kaks korda nädalas ning hiljem üle päeva. Naine seletab, kuidas paljud mõtlevad, et juba paari kuuga on kogu soovitud kaal kaotatud. Nii see küll pole, vaid tegemist on pika, kuid siiski rahuldustpakkuva teekonnaga.

Allikas: Women's Health Magazine