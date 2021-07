Miks ei maksa haigekassa seljaaju kasvajaga noormehe ravi eest? Osutub, et taotlus on esitamata

Ly Aaslaid kirjeldab oma 18-aastase venna Tony ravikäiku, märgib, et Eestis seljaaju kasvajaga noormeest ravida ei õnnestu. Saksamaalt on aga leitud arst, kes on valmis opereerima, edu kindlustamiseks tuleb seda teha aga hetkegi kaotamata.