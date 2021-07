Oi kui palju sekslelusid inimestel kodus on!

Samas uuringus tunnistas iga neljas naine, et ei ole oma sugueluga rahul. See selgitab, miks nii suhtes kui ka vallalised naised agaralt poelettidelt vaheldust otsivad. Mehed nii agarad ei ole. Iga kaheksa naise kohta on vaid üks mees, kes on piisavalt avatud meelega, et vürtsitada oma magamistuba mõne vallatu seksleluga. Aga naised ootavad, et neid mehi oleks rohkem.

Kui mitut sekslelu on naudinguteks vaja?

Dailystar.co.uk avaldas uuringu tulemused, mis šokeerisid konservatiivseid lugejaid. Kui erootikatoodetele on juba sõrm antud, siis ostetakse endale kõige sagedamini 3 sekslelu. Ent populaarsuselt järgmine arv on juba 11–15 erinevat erootikatoodet. Kes kord juba maitse suhu saab, jääb kõrgelt hindama vaheldust, mida üks võimas vibraator või peenise suurendaja magamistuppa toob. Kõige maiamad nautlejad on vanuses 45–54 aastat ning just selles vanuses naised ja mehed omavad kõige tõenäolisemalt mõnda sekslelu.

Küpses eas teatakse juba, mida tahetakse ja kuidas rutiini murda. Selles vanuses on ulakamatel kodus 5 või natuke enam sekslelu. Kas seda on palju või vähe, sõltub sellest, kui mitu sekslelu sinul endal on? 80 protsenti sekslelude omanikest kinnitavad, et nende suguelu on tänu seksleludele oluliselt põnevam ja rahuldust pakkuvam. Kes meist ei armastaks vaheldust?

Milliseid sekslelusid ja kellele ostetakse kõige rohkem?

Veidi üle pooltel kordadel ostetakse sekslelu iseendale üksinda nautimiseks ja ostjateks on naised. See ütleb nii mõndagi naiste rahulolu kohta oma kallima etteastete osas. Sekslelud võimendavad naudinguid, ent nende kasutamist häbenetakse.

Vaid 27 protsenti nautlejatest on astunud sammu edasi ja täiendanud oma magamistoa menüüd mõne seksleluga, mida saab koos kallimaga kasutada. Väikene osa ehk 1,4 protsenti nautlejatest on ostnud äpiga juhitava sekslelu, et distantsilt oma kallimat hullutada.