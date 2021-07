Ämmaemandusjuht: õige aeg raseduse peale mõtlemiseks on hiljemalt kaks kuud enne

Raseduse esimesed nädalad on üliolulised, sest loode teeb läbi tohutu arengu. Selleks ajaks, kui tulevased vanemad on jõudnud 7.-8. nädalal esimesele ämmaemanda vastuvõtule, on loode läbinud järgmised arenguetapid:

Arenevad selgroog, seljaaju ja veresooned. Tekivad maksa ja kõhunäärme algmed. Organid arenevad edasi. Aju ja seljaaju ühendav neuraaltoru sulgub. Tulevase näo külgedel on silmade algmed. Tekivad seedetrakti algmed koos kõhu- ja rinnaõõne ning lülisambaga. Olemas on käte ja jalgade algmed. Hakkab arenema platsenta. Süda lööb, vereringe on iseseisev. Arenemas on söögi- ja hingetoru. Laps hakkab liigutama. Kätele ja jalgadele moodustuvad sõrmed ja varbad. Kaela külgedele tekivad kõrvalestad, näol on eristatavad kujunema hakkav suu, ninakuju. Silmad asuvad veel üksteisest kaugel, aga silmalaud on eristatavad. Seni moodustasid lapse luustiku kõhrluud, nüüd hakkavad neid asendama luurakud. Kui oodatav laps on poiss, kujunevad sel ajal munandid. Lapse pikkus on 8. nädalal umbes 9–11 mm.