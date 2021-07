Kõigil on hetki, mil kolleegidega tekib suuri lahkarvamusi, kuid oma rahulolematuse töö juures välja näitamine on vägagi ebaprofessionaalne. Et häid tulemusi saavutada, on tähtis oma tunded kõrvale lükata. Muidu võid leida, et järgmine kord ei usaldata sind tähtsates projektides kaasalöömises.