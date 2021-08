Suvi on liiga lühike, et oma tundeid varjata! Viis võimalust, kuidas talle oma kiindumust näidata

Suvi on liiga lühike, et raisata seda ootamisele. Kui keegi sulle väga meeldib, siis tasub sellest märku anda ja kohe!

Küsi temalt tema töö kohta, tema lemmikrestorani või lemmikspordiala kohta. Kui ta hakkab millestki kirglikult rääkima, siis uuri veel! Meestele meeldib tunda end targana ja see, kui näitad oma huvi üles asjade vastu, mille kohta ka tema huvi tunneb lisab sulle palju boonuspunkte!

Kui sa kõike eelnevat teed, siis veendu, et jätkasid endast enesekindla mulje. Mehed jumaldavad enesekindlaid naisi, kes teavad, mida nad tahavad ja teavad ka seda, kuidas seda saada. Las talle jääb mulje, et ta on sinu jaoks tõeline saak!