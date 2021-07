Keskealine naise avameelne pihtimus: tegelikult on minul ja mehel mõlemal oma salaelud, aga meil on ka tore kooselu

“Ma pole seda lugu kellelegi rääkinud, kuidas ma 45aastaselt seksuaalselt uuesti elama hakkasin. Mitte ainult uuesti elama, vaid seksimaailma alles selles eas tõeliselt ja iga kandi pealt avastama. No mitte just iga kandi pealt, aga leidsin palju uusi naudinguid.

Ainult üks minu koolivend teab kogu mu lugu. See on meie ühine salaelu. Samas ei juhtuks midagi, kui näiteks mu mees nüüd loeb seda lugu ja talle tundub, et see on minu jutt. Mis siis? Kindlasti aga ei tahaks, et meie lähedased ja tuttavad minu saladusest teada saaks. Ega nad saagi.