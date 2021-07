Miks peaks inimene iseennast tundma õppima? Kas see on üldse vajalik?

Silva Soobik nõustub väitega, et elu mõte on ettevalmistus surmaks. Surmahirm on inimesesse justkui sisse kirjutatud ning mõte suremisest raputab paljusid väga tugevalt. Siinkohal tulebki kasuks iseenese tundmaõppimine, sest mida paremini inimene ennast tajub, seda kergem on tal surmaga leppida. Silva sõnul satuvad elu jooksul iseendale tähelepanu pööramata jätnud inimesed pärast surma segadusse. Päris ilma põhjuseta pole levinud ka vanarahva kombed, kus hiljuti lahkunutele viiakse süüa või nendega isegi räägitakse.