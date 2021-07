Hea teada! Kuidas lõpetada sõprussuhe, mis enam ei toimi?

Kui pikaaegne sõbrasuhe on ühtäkki muutunud toksiliseks, oleks mõistlik see ära lõpetada. Kuidas aga eemalduda pikaaegsest sõbrannast ja suhtest, mis veel mõni aeg tagasi olite lahutamatud.

Sellised otsused ei tule kunagi kergelt, aga kui tead, et sellel inimesel sinu elus enam kohta pole, siis siis on mõned nõuanded, kuidas sõbrasuhe korrektselt lõpetada.

Isegi kui ta on teinud midagi, mis sind haavas ja sa sooviksid oma tunnetest ja otsusest teda sms teel teavitada, siis tea, et see ei ole õige viis. Lepi kohtu kohtumine ja ütle seda näost näkku.

Mõnikord tundub, et kõik saavad aru, milles asi ja mida sa tunned, kuid tegelikult on inimesed väga erinevad ega pruugi aru saadagi, et nad sulle haiget teinud on. Seepärast põhjenda oma otsust, nii on kergem ka teisel osapoolel sellest aru saada.