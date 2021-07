Ei saa maast lahti? Siin on nutikad võimalused, mis aitavad päeva edukalt alustada

Hoolitse selle eest, et heidaksid õhtul voodisse sellisel ajal, et magamise ja ärkamise vahele jääks vähemalt seitse või kaheksa tundi. Kui oled piisavalt maganud oled hommikul palju reipam ja tänulik selle eest, et sa poole ööni filmi ei vaadanud või sõpradega chattinud.