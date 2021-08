Personaaltreener selgitab, milline tervislik vahepala võib salakavalalt hoopis kilosid juurde lisada

Personaaltreener Annmari Eespäeva sõnul on värske ja vitamiinirikas smuuti kuuma ilmaga ideaalne kaaslane, mille saab kiiresti ja suurema vaevata valmistada ning kõhugi täis.

„Smuutisid valmistades ja tarbides tuleks kindlasti läbi mõelda, kas eesmärk on kaalu langetada või näiteks lihasmassi kasvatada. Seda arvesse võttes on palju lihtsam jälgida enda smuutide kaloraaži ja koostisosi, sest muutisse võib sattuda väga palju peidetud süsivesikuid,“ selgitas Eespäev. Ta lisas, et peidetud suhkrud ja süsivesikud muutuvad smuutide puhul kaalu langetamist pärssivaks teguriks ning sellisel juhul tuleks smuutidest välja jätta näiteks mesi ja banaan. Nende asemel võiks kasutada väiksema suhkrusisaldusega alternatiive — lisada smuutisse näiteks avokaadot, mandlipiima ja marju.