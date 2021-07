Jõutõstja Karmen Kaljula edasiviivast jõust: iga jumala sekund - pead sa seda ise tahtma!

24. juulil toimusid Kilingi-Nõmmel Eesti meistrivõistlused klassikalises lamades surumises naiste parima tulemuse teinud Karmen Kaljula püstitas isikliku rekordi 87,5 kilo, mis andis absoluudi ja oma kaalukategooria (-76 kg) võidu ja veel nii madala kaalu juures (69 kg). Mitmed naised surusid üle 80 kilo, kaasa arvatud noorteklassis 18-aastane Eliise Mikomägi. Sellised tulemused teevad ka osadele meestele silmad ette.

Sa pead seda ise tahtma

Sparta naised on silma paistnud heade tulemustega ning nii mõnigi on mõelnud, et mis on nende saladus. Karmen sõnab, et oleks see vaid nii, et oleks olemas üks saladus. Ta sõnab, et iga naine saab täpselt nii palju, kui ise tahab ja on valmis panustama.

Kui satute Spartasse ja kuulete kedagi karjumas: “Ise tahad!”, siis võite kindel olla, et see on keegi klubi naisjõutõstjatepundist. Instagramis on nad @powerbuffs. Naised motiveerivad üksteist lausega: “Ise tahad!” ja pealtvaatajale tundub, et nad julgustavad üksteist sooritama seda ühte katset, ühte kükki, surumist või jõutõmmet. Tegelikult aga peitub mõte selles: sa pead seda KÕIKE ise tahtma. Sa pead tahtma tulla trenni ka siis, kui ilm on kehv, halb tuju või tööl läks halvasti. Pead toituma vastavalt enda seatud eesmärkidele. Pead öösiti korralikult magama ja taastuma.

“Iga jumala sekund - sa pead seda ise tahtma! Mitte keegi teine ei tõsta lusikaga sulle putru suhu. Mitte keegi ei jaksa sind trennis järel lohistada. Loomulikult me aitame ja toetame üksteist, kuid kokkuvõttes vastutad oma tulemuste eest ise,” selgitab Karmen.

Eesti naissportlased on ägedad