Kas nõustud? Uuringust selgus, et just sel suvekuul seksitakse kõige rohkem

uuringus osales 2000 inimest, sealhulgas nii vallalised kui ka paarid ning 22% neist tunnistas, et kõige elavam on nende voodielu just juulikuus.

Põhjusena toodi välja, et just sel kuul on temperatuurid kõige kõrgemad ning tänu puhkuste ajale ka stressitase väiksem. Kõik see soodustab seda, et nauditakse rohkem kallima seltskonda ning ollakse valmis vallatusteks.

Lisaks tõid uuringus osalenud välja selle, et puhkusel on neil rohkem aega seksi jaoks.