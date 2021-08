Igatsed ellu muutust? Alusta juba täna ning loe, kuidas luua parem elu ühe päeva kaupa!

Tee tänasest päevast oma parim päev

Pea meeles: sa pead tegema tänasest päevast parima võimaliku. Sa ei pea muretsema homse või kuu lõpu pärast. Võid lõõgastuda, teades, et hästi tehtud töö tulemuseks on hea päev, heade päevade tulemus aga hea elu. See on ilmselge tõsiasi, sellele ei saa vastu vaielda. See töötab iga kord ja iga inimese puhul.

Pane kõige tähtsamad ülesanded kirja

Miks on kasulik panna enda jaoks kõige tähtsamad ülesanded kirja? Igapäevane edukas ülesannete lahendamine eeldab, et ka neil ülesannetel on mingi tähendus. Iga päev tarbetute asjadega tegelemine võib olla aja raiskamine. Veendu oma tegemiste olulisuses. Olulised ülesanded ja nendega tegelemine aitavad eesmärke saavutada.

Keskendu ühele asjale korraga

Parema elu elamise idee on lihtne: keskendu ühele asjale korraga, alustades alati kõige tähtsamast. Tee ühte asja nii kaua, kuni see on korralikult valmis, enne kui asud järgmise kallale. Ela üks päev korraga.

Tee ära kõik, mis vaja

Tee iga päev ära kõik see, mis tuleb sel päeval teha. Sa ei pea rabama üle võimete, ei pea jooksma, higimull otsa ees, kontorisse ning proovima teha võimalikult kiiresti võimalikult palju. Ära isegi mitte püüa teha homseid või järgmise nädala toiminguid juba täna, määrav ei ole ainult päev jooksul tehtava töö hulk, vaid see, kui hästi sa iga üksiku ülesande täidad. Tasapisi hakkad tegema rohkem kui enne, sest oled muutunud tõhusamaks.