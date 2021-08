Vanem mees ja noorem naine – kuidas voodis sammu pidada?

Alguses tundub kõik nii õige, justkui oleksite teineteise jaoks loodud. Statistika aga kuulutab suure vanusevahega paaridele toekamaid väljakutseid. Juba 5-aastase vanusevahe puhul täheldatakse 18%-list lahkuminemise tõenäosust. Samavanuseliste paaride puhul on see vaid 3%. Kohtinguportaali zoosk.com 40 miljonist kasutajast pea 13% meestest ostivad suhet endast 10 aastat noorema naisega. Kui mees on naisest 10 aastat vanem, on suhte ebaõnnestumise tõenäosus 39% ja 20 aasta puhul on see juba 95%. „Nad elasid õnnelikult elu lõpuni” stsenaarium on siiski võimalik, kui nähakse oma suhtega vaeva.

Hinnanguliselt ainult 10% naistest jahivad finantsilist turvalisust. Ülejäänud 90% on millegi enama otsingul. Vanem mees käekõrval ei ole märk enda isa seksualiseerimisest. Vanem mees kehastab endas elukogemust ja usaldusväärsust. Tema sarved on maha joostud ja ta suudab nooremale naisele pakkuda emotsionaalset tugipunkti. Oprah viis läbi uuringu selgitamaks välja, kui palju naisi on kunagi oma elus suhtes olnud 10+ aastat vanema mehega. Koguni 73% vastanutest on vanema mehega armuvilju jaganud. Suure vanusevahega esipaarid, nagu George ja Amal Clooney või Michael Douglas ja Catherine Zeta Jones, toetavad positiivse avaliku kuvandi teket, et vanus on kõigest number ning armastust see ei mõjuta. Ometi kaasnevad suure vanusevahega omad väljakutsed ja enamasti just seksuaalset laadi.

Kas seks vanema mehega on parem?

Vanemal mehel on üksjagu kogemusi ja ta teab, mis voodis tema ja nii mõnegi naise jaoks on toiminud ja mis mitte. Erinevalt nooremast mehest ei torma elukogenud härra uusi asju katsetama ja noore naise metsikumaid fantaasiaid ellu viima. See ei tähenda, et seks vanema mehega on igav. See võib olla hoopis ebamaiselt intiimne.

Aastatega naise ja mehe keha ning hormoonid muutuvad. Naised saavutavad 30.–40. eluaastates oma seksuaalse haripunkti. Meestel toimub samas vanuses astmeline libiido ja seksuaalse võimekuse langus. Suure vanusevahega suhetes esineb harva seda, et mees vahetab oma niigi noorema naise veelgi uuema eksemplari vastu. Reeglina on see naine, kes jätab oma vanema mehe noorema pärast maha. Midagi jääb vanemal mehel siiski puudu.

Ae-ae erektsioon, kus sa oled?

Erektsioonihäirest jäävad vaid üksikud mehed puutumata. Õnnelikud on need, kelle erektsioonihäire on kergemat laadi. Vanusega toodab mehe keha vähem testosterooni ja erektsiooni tekkimine või selle hoidmine muutub raskemaks. Hommikune erektsioon külastab harvemini ja varasem võimsus on kadunud. Seksuaalne iha on õrn tasakaal mentaalse ja füüsilise heaolu vahel. Stress ja ärevus pärsivad erektsioone sama moodi nagu vanusega kaasnevad füüsilised muutused. Kui erektsioonihäire esineb aeg-ajalt, ei ole sellest midagi ja looduslikud erektsioonikapslid toovad kastanid tulest välja. Kui see on aga süvenev mure, on aeg arsti poole pöörduda.

Kuidas nooremat naist voodis rahuldatuna hoida?

Pahatihti mõtlevad mehed seksist kui orgasmist. Vananedes vajame me rohkem aega ja füüsilist lähedust, et erutuda. 20. eluaastates on meie aktiivne libiido kõrgem ja seksiisu on justkui kogu aeg. 50. eluaastates on asjad muutunud ja reaktiivne libiido domineerib. Vajame erutuse tekkimiseks silmsidet ja võrgutavat kallimat. Tühipaljast seksile mõtlemisest enam ei piisa. Pensionieelses vanuses mehed ja neist aastaid nooremad naised peavad masturbeerimist konkureerivaks tegevuseks. Ent masturbeerimisel on vastupidine mõju ja see suurendab meie n-ö aktiivset seksiisu ja naudime seeläbi oma kallimaga hullamist rohkem. Parim soovitus, mis suure vanusevahega paaridele anda saab, on laiendada oma arusaama seksist. See ei ole vaid koos orgasmi saamine. Ka pikalt koos olles tuleb uusi asju proovida, meeste puhul võib selleks olla näiteks eesnäärme stimuleerimine, naiste puhul kliitori massaaž. Sama tähtis on ka üksinda masturbeerimine.

Lõppude lõpuks ei defineeri suhet paaride vanusevahe, vaid panustamine teineteisesse. Suure vanusevahega kaasneb rohkem stereotüüpseid väljakutseid, ent nendest on võimalik jagu saada, kui omavahel avameelselt oma hirme ja tundeid jagatakse.

Vallatuid naudinguid!