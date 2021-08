“Sa jõudsid jälle koju kümme minutit hiljem oma lubatust!” või “Ma tean küll, et sa jäid sellele mehele järgi vaatama, kas minust tõesti ei piisa?” Kui need on laused, mis on sulle enam kui tuttavad, on see tõeline ohumärk, et oled sattunud tõelise manipulaatori ja vaimse ahistaja küüsi. Ta ei suuda leppida mõttega, et sa teda armastad ja ta on täiesti veendunud selles, et ühel hetkel jätad sa ta maha või petad.