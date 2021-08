Kordame üle! Siin on kolm märki, et sa pole tema jaoks üheõhtuliblikas vaid midagi enamat

Kui sinu kaaslane on sinust päriselt huvitatud, siis teeb ta kindlasti järgnevat:

Ta leiab sind üles kasvõi maa alt, aga leiab! Kui ta on see õnneseen, kes on saanud sinu numbri, siis helistab ta sulle hiljemalt ülejärgmisel päeval ning uurib, kas sa mäletad teda ja mis sa teed.

Kindlasti saab selle kõne käigus kokku lepitud ka järgmine kokkusaamine.