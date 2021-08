Mindset coach Karmo Kivi sõnu kohtab ta sageli väljendit “raha pole oluline!” Üsna sageli ütlevad nii inimesed, kellel raha napib ja see ütlemine on justkui lohutus. Suure tõenäosusega on see ütleja seda väljendit kuulnud nii lapsepõlves kui ümbritsevast keskkonnast nii palju, et arvab, et nii ongi normaalne. Tegelikult ei ole, kui inimene soovib suurendada sissetulekuid, et oma unistusi ellu viia.