Innovatsioon juuksevärvide maailmas: uued juuksevärvid, mis aitavad aega kokku hoida ega kahjusta juukseid!

Kui eestlane tuleb juuksurisse, kas ta pigem tahab rääkida või istub vaikselt, kuni töö on tehtud?

Oleneb täitsa. Kui on hea vana tuttav klient, siis loomulikult ta lobiseb, kui on uus klient, siis ta kompab ja vaatab kõigepealt, kes see juuksur ikkagi on. Kas on piisavalt turvaline või mitte. Aga on ka inimesi, kes tahavad rääkida suuremale publikule ning nad räägivad nii, et peale juuksuri kuuleksid ka teised.

Millised on uuemad juuksevärvid?

Uuematest juuksevärvidest on välja visatud kõik paha, mida me juba ammu enam ei taha, ja nad on ka kiiremad ehk toimivad kiiremini kui see, millega harjunud oleme, sest kellelgi ei ole enam nii palju aega, et seda liialt iluteeninduse peale kulutada. Tänapäeval peab hea tulemuse saama kiiresti!

Kas oleme jõudnud sellisesse aega, kus juuste värvimine enam ei kahjustagi juukseid?

Jah, täpselt nii. Kuna värvimolekul on nii täpseks ja väikseks aetud, et see läheb hõlpsasti juukse sisse, siis ta ka ei lõhu juukse keratiinkihti. Hea on võrrelda juuksekarva kuusekäbiga. Kui nüüd värvida, siis soomuskihid avanevad, aga siinkohal ongi tähtis, et see molekul ei oleks liiga suur, et soomuskiht väga palju ei avaneks.

Milliseid brände Revaalia maale toob?

Kõigepealt hakkasime kasutama Jungle Feveri tooteid, mille puhul võib öelda, et see on koostöö ilumaailma ja meditsiini vahel. Selle bändi esindaja on ise ka meisterjuuksur ja trihholoog ning tema koos oma meeskonnaga lõi sellele brändile väga tugeva aluse. Suhteliselt kiiresti hakkasime laienema ning siis tulid veel juurde sarjad Luxury HairPro, Compagnia Del Colore, Kosimetik Gentlemen jne.