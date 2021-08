“Ma olen õnnelik!"- kas sina saad nii öelda? Kui ei, loe, kuidas seda muuta

Pista erinevatesse kohtadesse positiivseid sõnumeid

Igale poole võiks pista erinevaid lauseid, mis toetavad ja tuletavad meelde positiivseid asju, näiteks lause nagu “ma olen ilus” või “ma armastan ennast”, aga miks mitte ka unistused ja plaanid. Karat toob näiteks, et tal on telefonis ja arvutis taustapildiks sõnumid, mida ta vahetab suhteliselt tihti, et tema fookus ei kaoks. Lisaks on tal kodus ka erinevas suuruses ja värvides märkmepaberid, kuhu ta paneb kirja erinevad laused, märksõnad ja meeldetuletused. Neid kasutab ta kodus erinevates kohades, näiteks vannitoapeeglil.

Mis on üldse õnn?

Et olla õnnelik, on tähtis ka aru saada, mis üldse on õnn. USA õnneuurijad on jõudnud tulemuseni, et õnnelikkust või sõnapaari “ma olen õnnelik,” kasutatakse kolmes erinevas võtmes: öeldes “ma olen õnnelik” – see on hetkeline ja eufooriline; mõiste kellegi või millegi suhtes - ehk oled õnnelik kellegi üle, suhtes või pärast; kui ütled, et oled õnnelik - stabiilne, üleüldine hinnang elu kvaliteedile.

Just viimane on see, kuhu me kõik tegelikult tahame jõuda, et saaksime öelda endale ja teistele valetamata, et oleme õnnelikud. “Midagi ei pea selleks juhtuma, ei pea midagi saavutama, ei pea omama kaaslast, saama uut autot, ostma ega tegema midagi, vaid oledki lihtsalt õnnelik,” räägib ta.

Et aru saada, kas oled õnnelik, tasub jälgida oma elu, aastat, kuud või päeva. Näiteks võta viimased kaks kuud ja vaata, kui palju on sinu päevades olnud õnnehetki, kui tihti sa oled kogenud eufooriamomente, elevat mäetippu, kus sa saad öelda, et oled õnnelik. Vaata, kui palju sinu kogetavast õnnest on seotud kellegi või millegagi. Siis sa saad küsida endalt: kui õnnelik ma olen praegu? Või milline minu õnnetase kümne palli skaalal praegu on?” juhendab Karat.