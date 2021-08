Nutikaid ideid! Kuidas korraldada lastega tore mängupäev käepäraste vahenditega?

Paadiralli

Kui lähedal on mõni jõgi või veekogu, on tore meisterdada koos laevukesi ning neid hiljem veekogus ujutada.

Meisterdamine paneb proovile laste loovuse ja ujutamine on nii põnev, et lastel jagub tihtilugu tegemist terveks päevaks.

Kalapüük

Kalapüük ei ole vaid meestele, see tegevus kipub väga meeldima lastelegi. “Kord pärast õhtusööki panime uued landid spinningutele külge ja proovisime kalaõnne. Merrumil on asi juba üpris selge. Tema puhul tuleb ainult jälgida, et ta liiga hoogu ei satuks ja suures tuhinas vette ei käiks. Sõbra lastel oli see üsna esimene kord ja ega Elanoragi palju harjutanud pole. Laste tuhin ja rõõm oli piiritu, kui said ise lanti kerida. Mis sest, et kala ei saanud. Põhiline oli tegevus,” meenutab Pilt korda, kui lapsed kalale viis.

Ta rõhutab, et oluline on protsess, mitte see, kui palju sa kala saad.

Minimaailm liivahunnikus

Isegi kui liivakasti ei ole, ei tähenda see, et loovalt ei saaks liivahunnikus ehitada oma minimaailma. Pilt räägib, et neil oli maal liivahunnik järele jäänud maja renoveerimisest ja juba üsna rohtu kasvanud. “Kuid kui Ramses ja Merimee selle avastasid, on sealt kenasti kõik umbrohi välja kultiveeritud. Sellel kevadel on Merrumi ponidel üleslöödud vinge indiaanilaager ja üsna korralik käbilehmade karjamaa. Tuunisime uued väravasüsteemid plikadega paika ja riisusime kenasti karjamaa ära. Parandasime aedasid ja karjatasime loomasid. Isegi ühe lauda tegime valmis. Toimetamist jagub sellegipoolest veel pikaks ajaks,” räägib ta ägedast päevast, mil liivahunnikusse minimaailm tehti.