Oled värskelt suhtes? Need on asjad, millega peaksid hoogu pidama

Tulevikuplaaninide paika panemine

Kui oled kõrvuni armunud, siis loomulikult soovid sa selle inimesega iga vaba hetke koos veeta, sa teed temaga plaane ja näed ühist tulevikku. Kuid ära asu liiga agaralt seda plaanima. Näiteks ära survesta teda suhte esimestel kuudel ühist kodu otsima või küsi suvel, kelle juures ta jõulud veedab.

Kuigi tema võib tunda sama, siis liiga täpsed plaanid ja ajaline surve võivad ta ära hirmutada.

Oma asjade jätmine tema juurde

Ka see käib suhte ja oma territooriumi märgistamise juurde, kui viid oma hambaharja või fööni kallima vannitoakappi. Siiski ära tee seda liiga varakult või mitte enne kui tema ise mainib, et sa võiksid oma asjad tema juurde tuua.

Kallite kingituste tegemine

Kuigi sa tahad talle näidata, et ta on sinu jaoks oluline ja sa tahad endast jätta muljet kui kõige ägedamast tüdrukust, kellega ta on kunagi koos olnud, siis pea ka siin hoogu. Nimelt ära tõtta talle ostma liiga kalleid kingitusi. Võimalik, et tema ei saa sulle samaga avastata ning tunneb end hoopis seetõttu halvasti.

Suhte algus olgu väikeste ja armsate žestide aeg.

Vanematele tutvustamine

Selle kiire asjaga on suhte esimestel kuudel kindlasti aega! Nimelt tahab ta olla täitsa kindel, et see suhe toimib enne kui ta sind oma perele tutvustab, sest see on oluline samm. Anna talle aega!

Liiga varakult suhte avalikustamine

Kuigi teil on koos väga tore, siis ei tasuks suhte esimestel kuudel ka sellest kõiki oma lähedasi teavitada. Samuti ära räägi sõbrannadele igat detaili, kui sa ei saa neid sada protsenti usaldada. Kurb, kui sinu uue kallima saladused ja info temani kusagilt ringiga tagasi jõuab.

Kontroll tema tegevuste üle

On loomulik, et suhte algusfaasis tekib igatsus ja soov pidevalt kontakti hoida, kuid hoia end ka siin tagasi. Ära helista talle kümme korda päevas ega küsi, mis ta tegi, kellega oli või mis veel plaanis on. Olgu te kui armunud tahes, siis oma aeg ja ruum on vajalik ning hoiab suhte huvitavana.





allikas: allwomanstalk.com