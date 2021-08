Oled värskelt lahku läinud? Need on käitumisviisid, mille peaksid nüüd omaks võtma

Kuidas aga edasi minna, kui elust on üks tähtis osa puudu. Isegi kui lahkuminek oli sinu algatatud, nõuab kohanemine uue olukorraga aega. Kuidas edasi minna?

Investeeri iseendasse!

Uus kott, pesu, hinnalisem näokreem või treeningklubi pääse? Nüüd on aeg end poputada, sest aeg on hakata särama veelgi eredamalt kui sa seda varem tegid.

Ära keela endale asju, mida ammu ihaldanud oled. Kuigi need on väiksed asjad, muudavad need sind enesekindlamaks!

Flirdi ja flirdi mõnuga!

Sa oled nüüd vaba ja vaba ka flirtima. Süütu flirtimiskunst on midagi ürgselt naiselikku, mida me kõik peaksime aeg- ajalt harjutama, et mitte oma oskusi rooste lasta minna.

Ja kui flirdist sünnib ka midagi enamat, siis oled taaskord võitnud!

Näita, et oled õnnelik

Kui oma eksi, tema sõprade või vanematega peaksid juhuslikult kohtuma, siis näita, et oled õnnelik. Kibestunud jutt ja tagantjärele saadetud sms´d või e- kirjad ei näita sind heas valguses. Kui näed välja aga õnnelik ja enesekindel, paneb neid sind veelgi rohkem igatsema.

Tee unistused teoks!

Kui tunned, et oled ammu soovinud õppida mõnd keelt, spordiala või mõnd uut hobi, siis nüüd on aeg seda teha. Iga lahkuminek kasvatab meid ja muudab meid tugevamateks.

Kasuta seda ära, et nüüd on sul rohkem vaba aega ning investeeri see iseendasse.

Ümbritse end heade tutvustega

Meie kõigi eludes on inimesi, kes inspireerivad ja julgustavad meid rohkem kui teised ning annavad meile nähtamatud tiivad. Just selliseid sõpru on sul hetkel vaja!

allikas: allwomanstalk.com